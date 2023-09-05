انقطاع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض المناطق بالقليوبية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مواعيد انقطاع المياه عن مدينه ومركز طوخ بمحافظة القليوبية لمدة 4 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم، وحتى الساعة الواحدة من صباح غدًا الأربعاء.

سبب انقطاع مياه الشرب بالقليوبية

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية في بيان لها أن انقطاع المياه بالقليوبية عن مدينة ومركز طوخ يأتي نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور والتأكد من صلاحية المياه.

تدبير الاحتياجات خلال انقطاع المياه القليوبية

وأهابت شركة مياه الشرب بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه بمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، حيث سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مدينة ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك حتى انتهاء الأعمال اللازمة. في حالة الحاجة إلى تلك السيارات، يُرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

ويمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه بمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية عبر الوسائل التالية:

- الخط الساخن 125.

- التواصل عبر تطبيق الهاتف المحمول 125.

- الواتس أب على رقم 0120028880.

- الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسيتم التعامل مع استفساراتكم وشكاويكم بأقصى سرعة ممكنة، وسيتم توجيه الاستغاثات للمختصين لحل المشكلات وتوضيح الاستفسارات للعملاء خلال فترة انقطاع المياه.