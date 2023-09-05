الاستعلام عن فاتورة المياه بـ الإسكندرية وطرق الدفع.. 5 خطوات «أونلاين»

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه بالإسكندرية، ودفع القيمة الاستهلاكية، وذلك في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، والتسهيل على المواطنين.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الإسكندرية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بـ الإسكندرية

1- أدخل على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من هنا.

2- بعدها اضغط على أيقونة خدمتنا وأختر منها احسب فاتورتك بنفسك.

3- قم بتسجيل البيانات الخاصه بك «بيانات صاحب العداد»، مثل محافظته، قراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات، نوع النشاط، منزلي أو خدمي، وعدد وحدات العقار، أو الشقق المشتركة في عداد المياه، مع توضيح حالة الصرف الصحي، مخدوم أم لا.

4- اضغط على زر الاستعلام.

5- سيظهر لك على الشاشة فاتورة المياه 2023، وبها كمية المياه المستهلكة واستهلاك الوحدة وتحديد الشريحة بالإضافة لسعر المتر وقيمة استهلاك المياه وخدمات الجهاز التنظيمي والصرف الصحي وفي النهاية يظهر «اجمالي الاستهلاك».

طرق دفع فاتورة المياه بـ الإسكندرية

1- يمكنك دفع فاتورة المياه عن طريق شركات التحصيل الإلكتروني، من خلال «فوري - ضامن - مصاري».

2- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

3- الدفع عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع انحاء المحافظة.