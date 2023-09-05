التجربة الصينية في مواجهة الزيادة السكانية.. أهمها سياسة الطفل الواحد

اتبعت الصين تجارب عديدة لمحاولة مواجهة الزيادة السكانية، وتقليل معدل نمو عدد السكان الهائل، وكانت أهم التجارب «سياسة الطفل الواحد»، وهو البرنامج الرسمي الذي بدأته الحكومة المركزية الصينية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بحسب ما ذكرته شبكة «بريتانيكا» البريطانية.

ترويج استخدام وسائل منع الحمل

وبدأت الصين باستخدام الترويج لاستخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة مع تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، على الرغم من أن هذه الجهود ظلت متقطعة وطوعية حتى بعد وفاة ماو تسي تونج في عام 1976، وبحلول أواخر السبعينيات، كان سكان الصين يقتربون بسرعة من المليار، وبدأت القيادة البراجماتية الجديدة للبلاد برئاسة دنج شياو بينج في إيلاء اعتبار جاد للحد مما أصبح معدل نمو سكاني سريع، وتم الإعلان عن برنامج تطوعي في أواخر عام 1978 شجع الأسر على عدم إنجاب أكثر من طفلين، ويفضل طفل واحد، وفي عام 1979 زاد الطلب على جعل الحد الأقصى لطفل واحد لكل أسرة.

وبحلول عام 1980 سعت الحكومة المركزية إلى توحيد سياسة الطفل الواحد على مستوى البلاد، وفي 25 سبتمبر 1980، دعت رسالة عامة نشرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى عضوية الحزب الجميع إلى الالتزام بسياسة الطفل الواحد، وغالبًا ما تم الاستشهاد بهذا التاريخ باعتباره «رسميًا» للسياسة تاريخ البدء.

انخفاض عام فى معدلات الخصوبة والمواليد

وكانت نتيجة هذه السياسة انخفاض عام في معدلات الخصوبة والمواليد في الصين بعد عام 1980، مع انخفاض معدل الخصوبة وانخفاضه إلى أقل من طفلين لكل امرأة في منتصف التسعينيات، وقوبلت هذه المكاسب إلى حد ما بانخفاض مماثل في معدل الوفيات وارتفاع في متوسط العمر المتوقع، لكن معدل الزيادة الطبيعية الإجمالي في الصين انخفض.

في أواخر عام 2015 أعلن المسؤولون الصينيون أن البرنامج ينتهي اعتبارًا من أوائل عام 2016، وسيسمح لجميع العائلات بإنجاب طفلين، لكن هذا التغيير لم يؤد إلى زيادة مستمرة في معدلات المواليد، ويأتي تردد الأزواج في إنجاب طفل ثان لأسباب مثل المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف طفل آخر، ونقص رعاية الأطفال المتاحة، والمخاوف بشأن كيفية تأثير إنجاب طفل آخر على حياتهم المهنية، خاصة للأمهات، وعلاوة على ذلك، نجحت عقود من الرسائل والسياسات المكرسة للحد من حجم الأسرة لطفل واحد فقط في ترسيخ وجهة النظر القائلة بأن إنجاب طفل واحد هو الأفضل.