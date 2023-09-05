السيسي: نتمنى انعقاد المؤتمر العالمي للسكان سنويا.. وفرصتنا كبيرة في التغلب على التحديات

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور والقائمين على جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

وقال السيسي، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضوره وتحت رعايته: «أشكركم على المساهمة والتنوع الذي جرى طرحه حتى نرى شكلًا آخرا من التحديات وليس التحدي الموجود في مصر فقط، وبالتالي، فإن هذا الأمر إثراء كبير للمؤتمر الذي نتمنى أن يعقد سنويًا في مصر».

وأضاف رئيس الجمهورية: «كثيرون منا يتصورون أنه لا توجد فرصة كبيرة أمامنا للتغلب على كل هذه التحديات، لكني أشدد على أنَّ فرصتنا كبيرة جدا».