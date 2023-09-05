السيسي: العاصمة الإدارية جزءا من فكرة متكاملة هدفها مستقبل أفضل لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية واجهت تحديات جمّة في السنوات العشر الأخيرة، وبذلت جهودا كبيرة تتمثل في الشعب والقيادة والحكومة، حيث تفهمت التحدي وعملت بشكل متسارع في المجالات كافة، للتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني، ومعدلات النمو التي نريد الوصول إليها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضوره وتحت رعايته، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءًا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها.

وتابع: «الـ24 مدينة التي تحدّث عنها وزير الصحة والسكان، كانت عبارة عن تقدير للموقف الخاص بالنمو السكاني للدولة المصرية، حيث كانت بحاجة للخروج من نطاق الدلتا الضيق الذي كنا نعيش عليه».