3 إصابات تهدد الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. اعرف موقف الوافدين الجدد

لطالما كانت الإصابات رفيقًا للأهلي قبل المباريات المصيرية، وفرضت أزمة الغيابات نفسها على بطل دوري إبطال إفريقيا، قبل ساعات من انطلاق مشوار استعادة لقب كأس السوبر الإفريقي، عندما يقف وجهًا لوجه أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

خريطة إصابات الأهلي قبل السوبر الإفريقي

بدأت معاناة الأهلي مبكرًا، باستبعاد عمرو السولية من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، بعد الإصابة التي ألمت به على مستوى العضلة الخلفية، ويحتاج لاعب خط الوسط لفترة لا تقل عن 10 أيام للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية، قبل العودة لقائمة المارد الأحمر.

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لخالد عبدالفتاح، الذي يعاني من إصابة بكسر في عظمة الترقوة، والتي ألمت به أثناء المشاركة رفقة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في ختام منافسات الدوري الممتاز، الموسم المنقضي، ويخضع حاليًا لفترة تأهيل، للمشاركة في الموسم الجديد، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في حسابات مارسيل كولر.

بالنسبة للصفقات الجديدة، لا يعاني أي من إمام عاشور أو رضا سليم من إصابات، ولكن لايزال مصير مشاركتهما غير محسوم، على أن يكون القرار الفني الأخير لمارسيل كولر.

محمود متولي يعمق جراح المارد الأحمر

وزاد محمود متولي من أوجاع الأهلي، بعد الإصابة التي ألمت به أثناء المشاركة في التدريبات التي تقام حاليًا ضمن معسكر المارد الأحمر في النمسا، إذ يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وفقا للفحوصات الأولية التي خضع لها، على أن تتحدد حجم إصابته ومدى الغياب خلال الساعات المقبلة.

الأهلي يفتقد خدمات الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد

حامل لقب دوري أبطال أفريقيا يخوض المنافسة على لقب السوبر الإفريقي، مفتقدًا أيضًا خدمات الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، بسبب معاناتهما من إصابة بقطع في الرباط الصليبي ما تطلب غيابهما عن المشاركة لعدة أشهر.

الأهلي يخوض مباراته في السوبر الإفريقي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره اتحاد العاصمة حامل لقب الكونفدرالية، يوم 15 من الشهر الجاري، في التاسعة مساء.