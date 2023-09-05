تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5-9-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5-9-2023، في منتصف تعاملات اليوم نحو 2200 جنيه للشراء بينما سجل نحو 2190 جنيهًا للبيع وفق الأسعار الرسمية المعلنة من بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في منتصف التعاملات، وبينها عيار 21 حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، وشهدت الأسعار تراجع بقيمة 5 جنيهات في جرام الذهب عيار 21 عن بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5-9-2023، نحو 2200 جنيه للشراء بخلاف الضريبة والمصنعية، و2190 للبيع، ويعد عيار جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2514 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، و2501 للبيع ويعد عيار 24 الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات الصباحية بـ1886 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

من بين أسعار الذهب اليوم في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم هو الجنيه الذهب، وجاء سعره بـ17 ألفًا و600 جنيه.