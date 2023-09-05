عضو بـ«الشيوخ»: الزيادة السكانية تلتهم التنمية والموارد المتاحة

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، يعكس مدى الوضوح التام لرؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان، ما يميز سياسات الجمهورية الجديدة وأولوياتها في ظل ما يشهده العالم من تغير ملحوظ في هيكل السكان، وما يستتبعه ذلك من ضغط على الموارد المتاحة والخدمات الأساسية.

تدشين حوارات تشاركية

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ما شهدناه اليوم من انطلاقة قوية من العاصمة الإدارية الجديدة لتدشين حوارات تشاركية موسعة لكل بكل أطراف المنظومة الصحية والسكانية لتحقيق رؤية مصر 2023 في التنمية المستدامة، يؤكد الحرص على مشاركة أفضل ممارسات الجودة العالمية والخبرات في مجال الرعاية الصحية وأثر ذلك على السكان والتنمية.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته في المؤتمر اليوم، أن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011، لافتا إلى الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت 400 مليار دولار وهي أحوج ما يكون لكل دولار.

وأكد ربط الرئيس ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة، مؤكدا أن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن الدولة المصرية قادرة على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا كوفيد 19.

سلبيات الزيادة السكانية

وأشار إلى أن من سلبيات نتائج الزيادة السكانية وجود عجز في الموارد الغذائية والخدمات الصحية، وفي فرص العمل وازدياد نسبة البطالة والعاطلين، بالإضافة إلى عبء الإعانة، والضغط على الأراضي الزراعية، والهجرة الداخلية.