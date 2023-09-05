توزيع أجهزة منزلية وغرف نوم ومطابخ على 30 أسرة من الأولي بالرعاية في المنيا

في أجوء مليئة بالفرحة والسعادة، قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع أجهزة منزلية وغرف نوم ومطابخ على 30 أسرة من الأهالى الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة «فرح قلبي» التي أطلقتها المؤسسة في المحافظات.

تقديم الدعم للمواطنين في كافة المحافظات

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بأهالي القرى الأكثر احتياجا، تماشيا مع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وهو تقديم الدعم للمواطنين في كل القرى والنجوع بكافة المحافظات.

يشار إلى أنّ مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، هي مؤسسة خيرية تعمل في المجال التنموي منذ عام 1995، وتم إشهارها رسميا عام 2016، وانضمت إلى التحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022؛ إيمانا منها بضرورة تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والفئات الأولى بالرعاية.

خدمات صحية وعمرانية واجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وتقدم المؤسسة خدماتها بكافة محافظات الجمهورية بقطاعات مختلقة منها قطاع الصحة ويشمل العيادات المتنقلة والخدمات الطبية، وقطاع التنمية العمرانية، وقطاع الخدمات الاجتماعية «مصاريف مدارس- تجهيز عرائس- ملابس- سداد ديون»، بجانب تقدم خدمات بقطاع التنمية الاقتصادية الذي يشمل برامج المشروعات الصغيرة وبرنامك التدريب المهني وبرنامج التوظيف، فضلا عن العمل بالقطاع الثقافي الترفيهي والتوعية فضلا عن تأهيل الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.