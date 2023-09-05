وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بعد تأهيله

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبنى الملحق الإداري لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المجاور لمركز خدمة عملاء محرم بك، والذي تم إعادة تأهيله في ضوء خطة الشركة للاستفادة من الأصول وترشيد الإنفاق، وتم تجهيز قاعة بالمبنى لعقد المؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية التي تنظمها شركة مياه الإسكندرية، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مركز خدمة عملاء محرم بك، والذي يخدم نحو 280 ألف مشترك من سكان منطقة محرم بك وحتى رأس التين، ومنطقة بشاير الخير 1، 2 والبلد، ليصل عدد المترددين على المركز نحو 250 عميلا يوميا، وتجول الوزير والمحافظ داخل المركز، للاطمئنان على سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.