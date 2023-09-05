اشتعال سيارة أجرة دون إصابات في الجيزة

اندلعت النيران داخل سيارة أجرة «تاكسي»، ما أدى إلى احتراقها بالكامل دون إصابات في الجيزة، بسبب ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق تحت إشراف اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري، وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى النقيب يوسف عبدالعاطي، من قوة شرطة الحماية المدنية، بلاغا من عمليات النجدة بوجود سيارة أجره تاكسي مشتعلة في إشارة الشهيد عارف بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبيّن اشتعال سيارة تاكسي بالكامل دون حدوث إصابات، وتم التقابل مع سائق السيارة، وأفاد بأنّه أثناء سيره شاهد تصاعد أدخنة من مقدمة السيارة، وامتدت النيران إلى كامل السيارة واحتراقها بالكامل، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.