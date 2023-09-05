متحف الفن الإسلامي ينظم معرض «فني.. هويتي»

كشف قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ متحف الفن الإسلامي في القاهرة، نظم اليوم معرضا فنيا بعنوان «فني ..هويتي»، لعرض نحو 60 لوحة فنية، نتاجا لكورس لتعليم رسم الزخارف الإسلامية لفئة الأطفال، والذي أقيم بالقسم التعليمي بالمتحف واستمر قرابة 3 أشهر.

تعريف الأطفال بالزخارف النباتية التي تميز الفن الإسلامي

وأضاف قطاع المتاحف أنّ معرض «فني.. هويتي» الذي ينظمه متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، يهدف إلى تعريف الأطفال بالزخارف النباتية التي تميز الفن الإسلامي، والتي استخدمها الفنان المسلم على جميع التحف التطبيقية.

رسوم الوحدات الفنية النباتية التي تزين مقتنيات المتحف

وأشار قطاع المتاحف، إلى أنّ الأطفال قدّموا خلال المعرض مشروع التخرج من القسم، والذي احتوى على مجموعة رسوم من الوحدات الفنية النباتية التي تزين مقتنيات المتحف، ومشروع تطبيق لبعض الوحدات الزخرفية الأخرى على ألواح من الخشب.

واختتم المعرض بحفل توزيع شهادات تكريم للأطفال من إدارة المتحف، وبعض الفقرات الفنية والترفيهة للأطفال.

وفي السياق ذاته، احتفل اليوم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، باليوم الدولي للعمل الخيري وإحياء ذكرى وفاه الأم تريزا رائدة العمل الخيري في العالم، الذي يحل يوم 5 سبتمير من كل عام، بعرض مجموعة من الأعمال الخيرية التي نفذها المصري القديم.