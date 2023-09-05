كيف تحصل على 95 ألف جنيه من شهادة البنك الأهلي البلاتينية؟

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعًا مختلفة من شهادات الادخار، من بينها الشهادة البلاتينية مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ونرصد التفاصيل في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023 من البنك.

الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي الألف جنيه ومضاعفاتها، وبالنسبة لسعر العائد خلال الـ3 سنوات 19% تصرف شهريًا.

وعلى سبيل المثال صاحب مبلغ الشهادة الـ500 ألف جنيه يحصل على عائد 95 ألف جنيه لإجمالي الـ3 سنوات أي نحو 2639 شهريًا.

مميزات الشهادة البلاتينية

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

استرداد الشهادة

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.