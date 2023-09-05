المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة المتهم «ا. ج. م»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمركز المنشأة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

الاتجار في الحشيش

وتعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري، بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز المنشأة، بقيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته 8 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.