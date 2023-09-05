رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
04:27 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
مكمة سوهاج

مكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة المتهم «ا. ج. م»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمركز المنشأة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

الاتجار في الحشيش

وتعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري، بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز المنشأة، بقيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته 8 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

اقرأ المزيد:

ما الحالات التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض؟.. قانوني يوضح

محكمة اتحادية تعلن 4 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب

محكمة أمريكية تعلن موعد محاكمة ترامب بتهم منها محاولة تزوير الانتخابات

عاجل.. محكمة ولاية جورجيا تحدد 6 سبتمبر لمحاكمة ترامب

ناجي شحاتة: الإخوان اقتحموا محكمة جنوب القاهرة وخرجت في حماية الأمن
بقلم فهد فكري بلوم