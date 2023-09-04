السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما يتضمن بمعاقبة «م.ع ا» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالاتجار فى مادة الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بمركز المنشاة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تهمة بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين

تعود أحداث الواقعة إلى العام الحالى 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش المخدر.

تم القبض على المتهم وبحوزته

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 17 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و5 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.