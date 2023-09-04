المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لشخص آخر في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «خ. م. ا» عامل، و«م.خ. م» و« م. خ. ك» و«ع. خ. م» بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «ا. م. ا» بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشار هانى صبحى ضحا، والمستشار أحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

التعدي على الضحية بالضرب عام 2020

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بناحية دائرة مركز المنشاة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز البلينا، يفيد بورود بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 35% يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة على رأسة محدثين إصابته والتى أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وعقب إجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتى أصدرت حكمها المتقدم.