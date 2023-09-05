«التموين» تفتح الباب أمام محال الزي المدرسي للاشتراك في الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مشاركة محال الزي المدرسي، في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023.

تخفيضات على الزي المدرسي بالأوكازيون الصيفي

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن العديد من محال الزي المدرسي على مستوى المحافظات، انضمت إلى موسم تخفيضات الأوكازيون الصيفي هذا العام؛ لتقديم تخفيضات على ملابس الطلاب بألوانها المختلفة، موضحًا أنّ التخفيضات على بعض ملابس الزي المدرسي بلغت 20%.

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي

وأكد مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، لـ«الوطن»، أنّ الفرصة لا تزال متاحة أمام المحال لمن يرغب في الاشتراك بموسم التخفيضات، خصوصًا بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مد الأوكازيون الصيفي 2023 حتى 30 سبتمبر الجاري.

وتمنح وزارة التموين المحال الراغبة في تقديم تخفيضات، مدة اشتراك 15 يومًا، بشرط الحصول على تصريح من مديرية التموين التابع لها المحل.