«التموين»: مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر بالتنسيق مع «الغرف التجارية»

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفي لـ 30 سبتمبر المقبل، تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف «أبو الفضل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «تم عرض مذكرة على وزير التموين وفقا لإحداثيات رصدناها من خلال السوق، وباعتبار أن الاتحاد العام هو الأدرى بشؤون التجار، فجرى التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة».

دخول المدارس والجامعات

وتابع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من هذه الأسباب الاستعداد لدخول المدارس والجامعات، مشددًا على أن هذه الشريحة وقوة لا يستهان بها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية بمصر.

توجيه من وزير التموين

وأكد، أن وزير التموين وجه هذا العام بدخول جميع الأنشطة التجارية في الأوكازيون سواء الصيفي ولاحقا في الأوكازيون الشتوي: «من بين هذه الأنشطة الأجهزة الكهربائية وأدوات منزلية وستائر ومفروشات وتحف ونجف والملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، وأرقام المحلات المشاركة في الأوكازيون وذلك بمحض إرادتها دون إجبار من أي جهة».