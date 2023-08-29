«التموين»: ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ2900 حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسبة المحلات التجارية المشاركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023 إلى 2900 محل على مستوى الجمهورية، بعد مرور 3 أسابيع على انطلاق الأوكازيون في 7 أغسطس الجاري.

الرقابة على الأوكازيون الصيفي

وقال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين لـ«الوطن»، إنّه يتوقع زيادة عدد المحلات التجارية التي تقدّم تخفيضات للمواطنين على مختلف السلع، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مدة الأوكازيون الصيفي 2023 حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف أبو الفضل، أنّ وزارة التموين باعتبارها الجهة المنوطة بالرقابة على موسم التصفيات، تكثّف حملاتها الرقابية على المحلات خلال فترة الأوكازيون، للتأكد من تقديم سلع مخفضة ذات جودة عالية، مؤكدا منع المحال من تقديم أي سلع رديئة تحت مسمى التخفيضات.

حملات رقابية

ويستهدف مفتشو وزارة التموين خلال الحملات الرقابية، المحلات التي تعلن تخفيضات دون تصريح رسمي للدخول في الأوكازويون، والذي يتم الحصول عليه من مديرية التموين، والتخفيضات الوهمية على السلع، كما تشدد على ضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض على السلعة بتوضيح السعر قبل وبعد الخصم.