وزير الخارجية: استئناف تشغيل رحلات الطيران إلى طوكيو 14 سبتمبر الجاري

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تحمل مشاعر تقدير بالغ للإسهام الياباني في دعم التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر؛ منها المتحف المصري الكبير، ونتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل الافتتاح بارزا بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج المشروع إلى النور.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، ويذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه استعرض مع نظيره الياباني تطورات العلاقات بين البلدين ومن أهمها استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمتي البلدين في 14 سبتمبر الجاري، معربا عن تطلعه إلى انعكاس ذلك على حركة السياحة اليابانية إلى مصر.