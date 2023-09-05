وزير الخارجية الياباني: مصر الدولة الكبرى في المنطقة وشريك مهم لطوكيو

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن زيارة مصر من دواعي سروره، واصفا إياها بأنها الدولة الكبرى في المنطقة.

وأضاف «هاياشي» في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه السفير سامح شكري، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه هي الزيارة الأولى لي منذ أن توليت منصب وزير الخارجية».

وتابع: «مصر شريك مهم للغاية لليابان، وتلعب دورا مهما في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي ضوء قيام رئيس وزراء اليابان، بترقية العلاقات الثنائية بين مصر وبلدين إلى شراكة استراتيجية خلال زيارته لمصر أبريل 2023، تبادلنا الآراء على نحو صريح خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد منذ قليل وتناقشنا حول مجموعة واسعة من الموضوعات».

أشار إلى أن من بين تلك الموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة والتعاون الاقتصادي، فضلا عن الأوضاع والعلاقات الإقليمية والدولية.