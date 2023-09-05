نائب وزير الصحة: مصر تستقبل 200 ألف مولود كل سنة نتيجة زواج القاصرات

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان إن مؤشرات الأوضاع السكنية في مصر تقلق، وعلى مستوى العالم كله وليس على القارة الأفريقية فقط.

معدل النمو لا يزيد عن 3%

وأضاف نائب وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا عبر فضائية cbc، أنه في 2014 طالبنا أن معدل النمو لا يزيد عن 3% من زيادة السكان، وفي ظل الظروف الموجودة اقتصاديًا على مستوى العالم، نطالب بأن تكون نسبة الزيادة السكنية تكون أقل من ذلك، قائلا: «ياريت نكون مليون ونصف لكي يوجد نافذة لاستثمار الطاقة البشرية الموجودة».

3 عوامل رئيسية تؤدي إلي نسبة الزيادة

وتابع: «هناك 3 عوامل رئيسسية تؤدي إلي نسبة الزيادة السكانية، أولها هي زواج القاصرات الذي يزيد 200 ألف مولود في السنة نتيجة زواج القاصرات وتشغيل الأطفال وعمالة الأطفال، والعامل الثاث وهي التهرب من التعليم، والذي يؤدي إلي عمالة والزواج المبكر، ولابد من إغلاق تلك العامل بشكل عاجل، لتقليل نسبة الزيادة السكانية ».