وزير خارجية اليابان: المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي بين القاهرة وطوكيو

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، لافتًا إلى أنه تباحث مع نظيره سامح شكري حول دعم حركة السفن من أجل الحركة الآمنة في قناة السويس.

وأضاف «هاياشي» في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه مع سامح شكري، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية: «نرحب بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة عن طريق شركة مصر للطيران، ونواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية».