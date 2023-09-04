«شعبة الأدوات المكتبية»: معرض أهلا مدارس ساهم في خفض الأسعار

أكد محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هناك رقابة شديدة على أسعار المنتجات في المكتبات، وتشديدات صارمة لضبط السعر مع سعر السوق الذي يكون بناء على التسعير المبدئي الموجود وفقا لآليات السوق.

تأثير معرض «أهلًا مدارس» على الأسعار

وقال «حسن»، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن معرض أهلًا مدارس ساهم بشكل كبير في خفض أسعار المستلزمات المدرسية.

تعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين

وذكر أن هناك تعاونا بين الغرف التجارية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وهذا الأمر له تأثير كبير على السوق في خفض الأسعار، في ظل التشكيلة الكبيرة، مضيفًا أن معرض «أهلًا مدارس» يزوره تقريبًا 200 عارض للأدوات المكتبية وتكون هناك منافسة شديدة بين المصنعين والعارضين وكل العاملين بالمجال.

وأضاف أن هذه التشكيلة تخلق لدى المستهلك اختيارا شيقا لكل ما هو جديد في عالم المكتبات، مشيرًا إلى أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك متواجدان طوال فترة المعرض، وهما أداة الضبط لكل ما هو داخل المعرض.

وذكر أن معرض «أهلًا مدارس» يقام ضمن كل غرفة تجارية بجميع المحافظات، واختيار المكان في كل محافظة يكون بناء على التكدس السكاني والمارة.