صبري فواز: بليغ حمدي كان يعيش للفن ومصر.. وأتمنى تجسيد شخصيته في فيلم

قال الفنان صبري فواز، إنّه يتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في فيلم، موضحًا: «جسدت شخصيته في مسلسل أم كلثوم، كان دورا صغيرا، لكن بليغ حمدي عالمه أكبر بكثير».

فواز: بليغ حمدي عاش للفن

وأضاف «فواز» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة» المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ بليغ حمدي كان يعيش للفن ومصر، حتى أصدقاؤه الذين عاصروه قالوا إنه كان طيبا ووطنيا، كما أنه يحمل ملامح المصريين في المزيكا.

محدش يخاف على «الأكل والشرب» ولا داعي للقلق بهستيريا

وحول ما يحلم به لمصر، قال، «أتمنى ألا يكون الناس قلقين على أكلهم وشربهم»، وهنا رد عليه الإعلامي أحمد الطاهري، مضيفاً، «نعذر الناس، لأنه لا يوجد شعب في العالم يتعرض لماكينة تشويش 24 ساعة لأكثر من 10 سنوات، وذلك من جانب إعلام الجماعة الإرهابية».

وأضاف «الطاهري»، أن مرصد مجلس الوزراء ينفي عددا كبيرا من الشائعات يوميا في كل مناحي الحياة، وقال صبري فواز، إن هناك حملة كبيرة تستهدف المصريين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المصريين يجب ألا يصدقوا الشائعات وأن يتأكدوا من صحة المعلومات التي يتعرضون لها.

يجب التأكد من المعلومة قبل نشرها

وتابع الفنان صبري فواز، أن «مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يتأكدوا من المعلومات قبل نشرها»، موضحاً «ميصحش نسيب نفسنا لشائعات، وميصحش نشير الشائعات أو نكون أداة لترويجها».