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«شكري»: تعاون عربي ياباني لتنفيذ برامج اجتماعية وإنسانية ذات أهداف تنموية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:30 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
السفير سامح شكري

السفير سامح شكري

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن شعبي مصر واليابان يحملان رسالة محبة وبناء وإعمار ومحبة للعالم أجمع، ولم يكن غريبا أن يأتي في صلب التعاون العربي الياباني برامج تعاون وثيقة واجتماعية وإنسانية ذات أهداف تنموية راقية، راعتها في أغلب الأحيان مساعدات يابانية مقدرة ونفذتها أياد وعقول عربية طموحة ومبدعة.  

أوضح «شكري» خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات السياسية العربية اليابانية محل تقدير متبادل وتشهد العديد من الأمور المشتركة وتدور في آفاق من الشفافية والحوار المستمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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بقلم محمد أيمن سالم