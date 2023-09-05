موجة حارة تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة.. الحرارة تصل لـ47 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وسيكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 7-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.