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إعلام روسي: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

كتب:

حسن سمير
06:49 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
اسقاط طائرة - أرشيفية

اسقاط طائرة - أرشيفية

أفادة فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام روسي، بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود.

 

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