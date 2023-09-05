إعلام روسي: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود كتب: حسن سمير 06:49 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 اسقاط طائرة - أرشيفية أفادة فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام روسي، بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مباحثات محتملة بين زعيم كوريا الشمالية وبوتين حول مد روسيا بالأسلحة معلومات عن وزير الدفاع الأوكراني الجديد.. لعب دورا في المفاوضات مع روسيا «القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع روسيا رئيس أوكرانيا يقيل وزير الدفاع بعد 550 يوماً من الحرب مع روسيا طائرة إكرانية اعلام روسي روسيا القاهرة الإخبارية بقلم حسن سمير