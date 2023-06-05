خالد يوسف: لم نقترب من ميدان رابعة في 30 يونيو خوفا من قناصة الإخوان

قال المخرج خالد يوسف، إن أعداد المعتصمين الموالين لتنظيم الإخوان الإرهابي في ميدان رابعة العدوية كانت قليلة، ولم تزداد إلا بعد 3 يوليو، عندما أعلن عزل محمد مرسي.

سر استثناء ميدان رابعة من التصوير

وكشف «يوسف» خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه صور جميع أنحاء مصر في هذا اليوم، حيث صور 30 ساعة خلال 3 أيام، لم يذع منها سوى 15 دقيقة، ولم يستثنَ من التصوير إلا ميدان رابعة خوفًا من الاستهداف.

وأردف المخرج: «فهمت إنها تعليمات القيادة ألا تقترب الطائرة من رابعة حتى لا تستهدف برشاش»، لافتًا إلى أنه استخدم في مسلسل سره الباتع بعض المشاهد التي صورها من ميدان التحرير وقصر الاتحادية واستخدم 4 محافظات؛ منها بلد حسن طوبار، ومحمد كريم، والسلطان حامد.

الدولة كانت حاضرة في ثورة 30 يونيو

وتابع: «مشهد 30 يونيو حضرت فيه الدولة المصرية، فالدولة ليست النظام، وإنما شعب وأرض وحكومة، رأيت الدولة المصرية بكل قواها».