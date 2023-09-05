بدء تلقي تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية في كفر الشيخ الخميس

أعلنت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، للعام الدراسي 2022/ 2023‎، بدءًا من الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقر إدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة.

تظلمات الثانوية الأزهرية

وأشارت المنطقة الأزهرية، في بيان، إلى أن فتح باب التظلمات يأتي بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

توفير كل السبل لخدمة الطلاب

وذكر البيان، المنشور عبر الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ، أنه تم التجهيز لاستقبال تظلمات الطلاب وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة تقديمهم التظلمات.