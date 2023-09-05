حقوقي: «واصل حلمك» تؤكد سعي «حياة كريمة» لبناء الإنسان

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، إطلاق مبادرة «واصل حلمك» التي توفر 12 منحة دراسية ممولة بالكامل في جامعة السلام، وذلك بالتعاون مع الجامعة، والمنحة تقدمها المبادرة الرئاسية لأهالي محافظة الغربية والمحافظات المحيطة بها، ويتوافر بها عدد من الكليات المختلفة.

«واصل حلمك» تعزز ملف الحق في التعليم

وعقب محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن» عن هذه المبادرة، مؤكدا أنها إيجابية وتضمن الحق في التعليم لكل فئات المجتمع: «مبادرة عظيمة ونثمن الدور الذي تلعبه موسسة حياة كريمة في المجالات المختلفة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية».

ولفت رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تلك المنح الدراسية التي توفرها حياة كريمة ضمن مبادرة «واصل حلمك» خير دليل على أن المؤسسة تعمل على بناء الإنسان قبل القرى والمدن، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز ملف الحق في التعليم.

الحق في التعليم للأكثر احتياجا

وأشار إلى أن الحق في التعليم أصبح متاحا الآن للمواطن من الطبقات البسيطة بفضل حياة كريمة، فهي ليست الخطوة الأولى للمبادرة في تعزيز الحق في التعليم والثقافة للأهالي، فبناء المدارس وتنظيم فصول محو الأمية والندوات التوعوية، فضلا عن تبني بعض طلاب الثانوية والتكفل بمصاريف مسيرتهم التعليمية في المرحلة الجامعية، كل تلك الأدوار التي قامت بها المبادرة تساهم في دعم وتعزيز حق المواطن البسيط في التعليم والثقافة.

وأضاف: «ما تقوم به حياة كريمة من مشروعات تنموية في القرى الريفية المختلفة هو إنجاز عظيم تمكنت المؤسسة من تحقيقه، ولا بد من دعمها من خلال زيادة استثمار الشركات بها بالتالي زيادة معدلات التنمية والتطوير في المجتمع الريفي».