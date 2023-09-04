1.3 مليون جنيه مساعدات لتنمية 69 مشروعا ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

شهد عدد من القرى في محافظة كفر الشيخ، توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بتكلفة 20 ألف جنيه للمشروع الواحد، ويسدد المستفيد نصف المبلغ والنصف الآخر لا يرد.

مشروعات صغيرة للشباب

وأعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان في كفر الشيخ، توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ69 مشروعا بتكلفة مليون 338 ألف جنيه، لكل مشروع 20 ألف جنيه، تم صرف نصف المبلغ وسيتم صرف النصف الباقي بعد انتهاء مدة السداد الأولى، والـ10 آلاف جنيه الأخرى لا ترد.

توفير فرص عمل حقيقة

وأشار درغام ، في بيان اليوم، إلى أنّ الدولة المصرية عازمة علي توفير العديد من فرص العمل بنطاق كل قرية، والتي تهدف لتشغيل الشباب واستغلال طاقتهم في الإنتاج والعمل من أجل رفعت مصرنا الغالية، وتحسن حالتهم المعيشية للأفضل.