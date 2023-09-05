فتيات يرممن المقابر الأثرية قبل الموسم السياحي الشتوي: بنحافظ على بلدنا

جذبت فتيات من محافظة الأقصر الأنظار أثناء زيارة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، لآثار محافظة الأقصر استعدادًا للموسم السياحي الشتوي، إذ كانوا يرممن المقابر الأثرية؛ لتظهر بشكلٍ جمالي وتكون جاهزة لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم.

وقالت شيرين إبراهيم، إحدى هؤلاء الفتيات، لـ«الوطن»: «بنرمم المناطق الأثرية، ومش بنخاف من صعود السقالات، اللي بيكون محتاج ترميم بيترمم، وكل حاجة بتكون على حسب طبيعة المكان وطبيعة الحجر اللي شغالين عليه».

لقراءة تفاصيل أكثر، اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.