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«الشباب والرياضة» تنظم ورش «حرفتك مهنتك» في محافظتي أسيوط وقنا

كتب:

ماهر هنداوي
08:20 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
إحدى ورش التدريب على المشغولات اليدوية

إحدى ورش التدريب على المشغولات اليدوية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية، على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة «حرفتك مهنتك»، للنهوض بالفتيات والشباب اقتصاديا، والحفاظ على التراث اليدوي من الاندثار.

تدريب الفتيات على المشغولات اليدوية وأعمال الريزين

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن سلسلة ورشة التدريب تضمنت تدريب الفتيات على أعمال «الريزن» في مركز شباب أبو تيج بمحافظة أسيوط،  وذلك بمشاركة 14 فتاة من أندية «الفتاة والتطوع».

وأشارت «الشباب والرياضة» إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال الريزين والمشغولات اليدوية بمختلف أشكالها، وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.

في السياق ذاته، تستكمل محافظة قنا تنفيذ ورشة أسس وخطوات الخياطة والتطريز، بمركز شباب نجع سلامة.

تشجيع ودعم المرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا 

وأوضح البيان، أن تنفيذ هذه الورش يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي تشجيع ودعم المرأة، والعمل على التمكين الاقتصادي لها؛ إذ يجرى إعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب، وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لاقتحام سوق العمل الحر، وتمكينهم اقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.