«الصحة»: تدريب الكوادر الطبية الأرمينية داخل المنشآت الطبية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، لبحث فرص التعاون المستقبلية بين البلدين في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء مع الوفد الأرميني تناول تبادل الخبرات بين مصر وأرمينيا في مجالات (الأدوية، تدريب الكوادر الطبية، اعتماد وتراخيص المراكز الطبية، السياحة العلاجية).

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدولة أرمينيا

وتابع «عبد الغفار»، بأن الاجتماع ناقش التعاون بين البلدين في استقبال وتدريب الكوادر الطبية الأرمينية داخل المنشآت الطبية في مصر، كما تم بحث التعاون في الاستفادة من خبرات مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدولة أرمينيا.

أضاف أن الجانب الأرميني أعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات مع مصر في منح الاعتماد والجودة لمنشآت الرعاية الأولية، وكذلك إجراءات منح التراخيص للعيادات والمراكز الطبية.

وتابع «عبد الغفار» بأن اللقاء تطرق إلى تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من دولة أرمينيا إلى مصر، كما أعرب الجانب الأرميني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية خاصة في مكافحة الأمراض المعدية.

ولفت أن الوزير وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، والتي تم إطلاقها اليوم، للجانب الأرمني، للاطلاع عليها والتعريف بإجراءات ومراحل العمل بتلك الاستراتيجية.

لقاءات ثنائية بين الخبراء في البلدين

أوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء في البلدين لبحث جميع الاحتياجات، والوصول لأوجه تعاون يتم صياغتها في مذكرة تفاهم بين البلدين.