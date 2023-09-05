تعليقات الأجانب تنصف السياحة المصرية وتخيب آمال الصحيفة البريطانية: «مصر جنة»

أنصفت تعليقات الأجانب، السياحة في مصر، بروايات عن تجربة الأمان التي شعر بها كل سائح مر على «أم الدنيا»، وذلك خلال ردودهم على بريطانية دونّت عن رحلتها في مصر التي وصفتها بـ«السيئة».

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعليق السائحة البريطانية، عبر حسابها على «فيس بوك»، لكن التعليقات على المنشور جاءت لتؤكد للسائحة أن مصر من أفضل الأماكن في العالم التي يمكن أن تزورها، مشككين في رواية البريطانية.

وكتب رجل يدعى كوزيف ساوريس: «لقد حظيت بتجربة رائعة. كان الناس متعاونين وودودين. إنني أتطلع إلى العودة وزيارة المتحف الجديد عند افتتاحه».

البقاء لفترة أطول في كل زيارة إلى مصر

أما السيدة كيم كوك فقالت: «في كل مرة نزور مصر يطلب مني زوجي البقاء لفترة أطول في مصر لأنها (الجنة) بالنسبة له، ويريد البقاء هناك، قد تكون لديك تجربة سلبية ولا ننكر ذلك، لكن في العالم كله لا يوجد بلد آمن بنسبة 100%، عليك أن تذهب إلى الجنة لتشعر بالأمان، ملحوظة: زوجي من كوريا الجنوبية وأنا مصرية».

مصر أمان

بدوره قال جريج بيل: «ذهبت قبل بضع سنوات. كانت رائعة وآمنة تماما. لقد شعرت بالتأكيد بقدر أقل من الأمان في لندن».

فيما أشار هنري أومنرجي: «لقد استمتعت برحلتي وأتمنى زيارة مصر يومًا ما».

بينما قال سيتفان نوفاك: «ذهبت مرتين لمدة أسبوعين. شعرت بأمان شديد واستمتعت بالناس وكرم ضيافتهم».

تجربة مدهشة للغاية

في الوقت الذي قالت إليسا بولميت: «لقد ذهبنا في عام 2010. لقد كانت تجربة مدهشة للغاية ورحلة مذهلة. لقد اتصلوا بنا لشراء أشياء كثيرة. لكن الناس كانوا لطيفين للغاية. أحب أن أعود قريبا».

وقال فال موران: «لقد زرت مصر وقضيت أروع عطلة في السفر إلى عدة مواقع، لديهم أيضًا شرطة سياحية ويرتدون شارة تشير إلى أنهم يستطيعون التحدث بلغتك».