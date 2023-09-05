مقرر مساعد بالحوار الوطني: معظم المشاركين اتفقوا على وحدة الموازنة

قالت هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم كانت بعنوان بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

اللجنة كانت مهتمة بوضع حلول قابلة للتنفيذ

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: «اللجنة كانت مهتمة في الأساس بوضع حلول قابلة للتنفيذ حتى يتم رفعها لمتخذي القرار، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دائم ما يدور في الحوار الوطني».

وقالت: «هذه اللجنة جرى عقد 4 جلسات لها تم خلالها الحديث عن المالية العامة، واليوم وقفنا على الحلول النهائية التي نرفعها لمتخذي القرار، ومعظم الحضور متفق على وحدة الموازنة أو شمولية الموازنة، وكثيرون تحدثوا عن ضم الصناديق الخاصة، وأرى أن الدولة بالفعل اتخذت خطوات سريعة فيها».