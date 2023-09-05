«الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» ينفي تخفيض الحد الأدنى للقبول بطب وصيدلة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن المجلس لم يتخذ أي قرارت بتخفيض الحد الأدنى للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية خاصة كليات القطاع الطبي.

أوضح أن العمل بمختلف الجامعات يسير وفقا للحدود الدنيا المعلنة من قبل وأن أعمال التنسيق تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

لا تخفيض للحد الأدنى في القطاع الطبي

ونفى أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ«الوطن»، ما يتم تداوله عبر صفحات ليست لها صلة بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة والأهلية، عن خفض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبي سواء لكليات الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة وغيرها، قائلا: «صفحات مضروبة وأناشد أولياء الأمور و الطلاب بعدم الانسياق خلف مروجي تلك الشائعات فأي أمر يتعلق بأعمال تنسيق القبول يتم الإعلان عنه من قبل وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان رسمي عبر قنواتها الرسمية».

استقبال رغبات الطلاب

ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب تنسيق الشهادات الفنية الدبلومات وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.