إصابة عامل بكسور وكدمات بعد سقوطه من الطابق الثالث في الجيزة

أُصيب عامل بارتجاج في المخ وكسور متفرقة بالجسم، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث في أوسيم بالجيزة، ونقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى قصر العيني، بوصول عامل، 22 عاما، مصاب بارتجاج في المخ وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من علو.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تم التقابل مع والدة المصاب، التي أفادت بأنّ نجلها اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ما أدى إلى إصابته، ولم تتهم أحد بشيئ، ونقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.