المنتج أحمد عبد العاطي: اجتماعاتنا مع «المتحدة» لم تتضمن تصنيفات للفنانين والقائمة المتداولة غير صحيحة

أثير في الساعات القليلة الماضية، الكثير من الجدل والنقاشات والاعتراضات داخل الوسط الفني في مصر، حول لائحة جرى تداولها بين العديد من العاملين بمجال صناعة السينما والدراما، جاء فيها أن «شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C)».

أحمد عبد العاطي يوضح حقيقية القائمة المتداولة

من جانبه، قال المنتج أحمد عبد العاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن القائمة المتداولة الخاصة بموضوع تصنيف الفنانين، رفضها الجميع، واستاء منها كل من وقعت بين يديه، وهذا منطقي وطبيعي، فلا أحد يقبل أن يصنف فنانو مصر بهذه الصورة المتداولة.

وأضاف: «المشكلة أن القائمة المتداولة غير معلوم مصدرها، و بصفتي أحد صناع الدراما والسينما في مصر، أؤكد رفضي لهذه القائمة، وأشارك كل فناني مصر رفضها، وأؤكد أن اجتماعاتنا مع الشركة المتحدة لتدشين اتحاد منتجي مصر، لم يتضمن أبدا استعراض أي شكل من التصنيفات للفنانين، بل كانت من أجل التشاور، والعمل على النهوض بالصناعة، والفن المصري بما سينعكس حتماً على كل الصناع».

ضوابط ومعايير تنظم صناعة السينما

واستطرد: «من المؤكد والبديهي أن كل صناعة لا بد لها من ضوابط ومعايير تنظمها، خاصة في ظل متغيرات عديدة قد حدثت في الأعوام القليلة الماضية، والفنان سواء أمام الكاميرا أو خلفها هو بكل تأكيد أحد الأركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة، ومن الواجب على الجميع سواء الجهات الإنتاجية أو الفنانين أن يتعاونوا سويا من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة والحفاظ على ريادتها ومكانتها».