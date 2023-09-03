مراسل DMC: الشركة المتحدة بذلت جهدا جبارا في تنظيم مهرجان العلمين

رصد محمد سعد، مراسل قناة DMC، حصاد المهرجان الترفيهي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط «العالم علمين»، قائلا: «شهدنا 50 يوما من الفن والإبداع والفعاليات الرياضية والتميز والاختلاف».

تميز وتفرد مهرجان العلمين

وأضاف «سعد»، خلال لقائه عبر فضائية «DMC»، أن مهرجان العلمين الجديدة تميز عن نظيره من المهرجانات في الإقبال الجماهيري والتنظيم وغيرهما من الأمور، وجاء ختام مهرجان العلمين بحفل شارموفرز أمس السبت، والذي شهد FIRE WORKS، وكان الحفل كامل العدد، وشهد تفاعلا كبيرا للغاية مع الجمهور.

صورة مهرجان العلمين النهائية

وتابع: «الصورة النهائية التي خرج بها مهرجان العلمين كانت توضح حجم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المصريين وتبرز مدى الاحترافية والابداع في العمل، فمثلا المسرح المغلق الذي شهد حلقة إسعاد يونس أقيم في أسبوع فقط»، مؤكدا دور المهرجان في جذب ملايين السائحين من مختلف دول العالم.

وأكد: «مهرجان العلمين شهد العديد من الفعاليات الرياضية أبرزها منافسة التيك بول التي كانت بحضور الجيل الذهبي إلى جانب الفعاليات المختلفة، مثل: «سكاي دايفينج، الترايثلون، السباحة، والجري»، يأتي ذلك فضلا عن عدد من الحفلات الفنية والطرابية»، متابعا أن مهرجان العلمين يعد مجهود جبار قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.