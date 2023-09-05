«سبوتنيك»: مصر ضمن أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية

نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، تقريرا يفيد بعودة مصر مرة أخرى لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى المواطنين الروس لقضاء الإجازة الصيفية.

القاهرة تتقدم في المراكز

كانت القاهرة في المركز السابع من حيث الشعبية بين الروس، وأعادها موسم 2023 إلى القائمة، اعتمادا على إحصائيات شركة «ميجافون» الروسية.

الروس يفضلون زيارة أفريقيا مؤخرا

وأجرت الشركة دراسة على المشتركين في خاصية «التجوال» خارج البلاد، وتوصلت إلى تزايد ارتفاع أعداد السياح الروس إلى أفريقيا، في الفترة من 1 يونيو، إلى 25 أغسطس الماضيين.

زيارة الروس للدول العربية

وارتفع عدد المسافرين إلى تونس 3.5 مرة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 37%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 123% وإيران بنسبة 115%، مع الإشارة إلى انخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.