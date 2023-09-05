جامعة حورس مصر تقدم 26 منحة لطلاب الثانوية العامة بمطروح.. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة جامعة حورس مصر على تخصيص 26 منحة جامعية للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة مطروح.

منح مجانية جامعية لطلبة الثانوية بمطروح

وقال محافظ مطروح، إن أبناء المحافظة ممن لهم الحق في التقديم من هم خريجي الثانوية العامة هذا العام 2023، موضحا أن المنح عبارة عن 5 منح مجانية بكلية الهندسة، و5 منح مجانية بكلية إدارة الأعمال، وسيتم الترشيح لهذه المنح بأولوية ترتيب المجموع للطلاب المسجلين بالمحافظة.

وأضاف محافظ مطروح، في تصريح خاص، أن هناك 16 منحة جزئية، بنسبة 50%، منها منحتان بكلية الطب البشرى، ومنحتان بكلية طب الأسنان، ومنحتان بكلية العلاج الطبيعي، و5 منح بكلية الهندسة، و5 منح بكلية إدارة الأعمال.

ضوابط التقديم

وأشار المحافظ إلى أن الطلاب الراغبين في التقدم لهذه المنح الجزئية ممن تقدموا للتسجيل بالمحافظة سابقاً، عليهم التوجه يومى الأربعاء والخميس المقبلين، للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتأكيد الرغبة وذلك من الساعة 10 وحتي الساعة 1 مساءً، موضحا إغلاق باب التسجيل للطلاب للتقدم للمنح الواردة.

وأوضح محافظ مطروح، دعم طلاب مطروح بتوفير منح مجانية أو جزئية بالتعاون مع العديد من الجامعات، ومن خلال التقديم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للطلاب وتطبيق المساواة بين جميع المتقدمين.