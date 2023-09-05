خريطة تلقي تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمطروح.. 3 أماكن

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022/ 2023، اعتبارا من الخميس المقبل.

مدة تلقي طلبات تظلمات الثانوية الأزهرية

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إن مدة تلقي طلبات تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني على مستوى محافظة مطروح، لمدة خمسة عشر يومًا.

وأضاف رئيس منطقة مطروح الأزهرية، في بيان، أن أماكن تلقي طلبات تظلمات الدور الثاني بمقار الإدارات التعليمية الثلاثة، مطروح، والحمام، إضافة إلى الضبعة.

وأوضح رئيس منطقة مطروح، أن فتح باب التظلمات جاء بعد اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.