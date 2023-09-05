ميرال الهريدي: كلمة الرئيس في افتتاح مؤتمر السكان اتسمت بالشفافية والمصارحة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي استعراضا للجهود المصرية التي تم بذلها على مدار السنوات الماضية في ملف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بجودتها، وذلك من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم كافة الخدمات على مستوى عالٍ من الكفاءة، ما يضمن نمو مجتمع صحي يستفيد من العائد الديموجرافي ويستغلها في المسار التنموي الصحيح.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان، اتسمت بالشفافية والمصارحة في عرض الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء الثروة السكانية، وضرورة العمل على إيجاد حلول وآليات تستهدف خفض معدلاتها بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين وتحسين جودة المعيشة للأفضل.

ميرال الهريدي: المؤتمر العالمي للسكان سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية

وأشارت إلى أن المؤتمر العالمي للسكان سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية تجمع تحت ظلالها الخبراء وصانعي السياسات والباحثين من أجل فتح نقاش موسع يتبادل فيه المشاركون الخبرات للخروج بتوصيات تستهدف وضع الخطط والسياسات التي تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الزيادة السكانية والعمل على إيجاد آليات لسد احتياجات الزيادة المتنامية.

ميرال الهريدي: ملف الزيادة السكانية شهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن ملف الزيادة السكانية شهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وإطلاق العديد من الاستراتيجيات والخطط الواقعية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة، ما ساهم في إخراج جيل جديد من الشباب المصري الذي يمتلك الكثير من القدرات والمؤهلات التي سيكون لها دور بكل تأكيد في عملية البناء ومسار التنمية المستدامة.