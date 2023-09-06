إصلاح كسر خط المياه الرئيسي على طريق مطروح الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إصلاح كسر بخط مياه الشرب العمومي الـ1000ملليمتر والناقل للمياه من على طريق الساحل مطروح الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح، وذلك في منطقة الكيلو 14 في اتجاه مطروح، ما تسبب في عدم ضخ مياه الشرب للمناطق السكنية.

وقف ضخ مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في تصريح لـ«الوطن»: نحيط علم أهالي مطروح بتعرض خط المياه للكسر، كما نحيط أهالي المنطقة الرابعة قبلي وبحري علما أنه جرى تأجيل ضخ المياه بالمناطق السكنية نظرا لحدوث كسر بالخط وجارٍ أعمال الإصلاح.

فرق الطوارئ تتعامل مع الكسر

وأضافت شركة مياه الشرب بمطروح، أن فرق الطوارئ تتعامل مع الكسر من خلال مهندسين وفنيين، ويجرى استئناف الضخ عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

شكاوى واستفسارات المواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى أن في حالة وجود الشكاوى والاستفسارات يرجى الاتصال من على الخط الساخن 125 أو 0464949851- 0464949852 - 046125125- 0464760000 أو إرسال رسائل الـ whatsapp على الرقم التالي 01103971010 أو عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الصفحة الرسمية للشركة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وسيتم التواصل مع المواطنين من المختصين.