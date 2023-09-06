10 معلومات عن مبادرة «حابي» بأسوان.. تضم متطوعين لإزالة المخلفات

شهدت محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، إطلاق أولى فعاليات مبادرة حابي لرفع المخلفات من مياه نهر النيل، بالتعاون مع الشباب والرياضة وإدارة محميات المنطقة الجنوبية بجهاز شؤون البيئة، وذلك بمشاركة 20 متطوعا من أبناء المحافظة ومتطوعون من مبادرة قيم وحياة وأندية التطوع بأسوان.

أبرز المعلومات عن مبادرة حابي

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن مبادرة حابي برعاية وزارة الشباب والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع المخلفات من مياه نهر النيل، وهي:

1. إطلاق مبادرة حابي في مدينة أسوان بمشاركة أبنائها.

2. المبادرة تحمل شعار حابي وتهدف إلى جمع وإزالة المخلفات من مياه نهر النيل.

3. تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وإدارة محميات المنطقة الجنوبية بجهاز شؤون البيئة.

4. شارك في المبادرة 20 متطوعًا من مبادرة قيم وحياة وأندية التطوع بأسوان.

5. تنفيذ المبادرة في إطار المرحلة الخامسة من مشروع قيم وحياة.

6. المشروع يعتبر تعاونًا بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر.

7. إقامة ندوة للمتطوعين حول الحفاظ على البيئة والطبيعة والتصدي للتلوث وظاهرة التغير المناخي.

8. بدأت الحملة من مرسى حديقة فريال واستمرت حتى حديقة اللواء مدكور أبو العز، إذ جرى تجميع المخلفات من النيل.

9. انتهت أولى فعاليات المبادرة بتنفيذ يوم ترفيهي وعروض مسرح العرائس وألعاب ترفيهية في مركز شباب جزيرة أسوان.

10. المبادرة شملت أكثر من 100 طالب وجرى توزيع الهدايا عليهم.