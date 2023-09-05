انطلاق مبادرة لتوفير مستلزمات الدراسة مجانا للأولى بالرعاية بالقليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، ومديري إدارات الديوان العام للمديرية، بحضور وكيلي المديرية للرياضة والشباب ومعاوني المدير العام، بقاعة المديرية للاجتماعات، لمناقشة جدول الأعمال الشهري.

تجميع ملابس وشنط مدرسية وأدوات كتابية

وكلف وكيل وزارة الشباب بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية، بالتعاون مع إدارة الشباب بالمديرية، بتنفيذ مبادرة «يوم الخير»، وتجميع ملابس والشنط المدرسية والأدوات الكتابية الزائدة عن الحاجة لدى الأفراد، وتسليمها لمنسقة الفتاة والمرأة، على أن يتم توزيعها قبل دخول المدارس.

أولمبياد الطفل المصري

وأشار «الصبروط» إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة التسجيل للاشتراك في النسخة الثالثة لأولمبياد الطفل المصري، حتى يكون تواجد المحافظة بشكل الائق دائما، والتأكيد على استخراج الكارنيهات الخاصة بدوري الأكاديميات للهيئات المشاركة، والمتابعة المستمرة والدورية على مراكز التخاطب، وتقديم تقرير مفصل عن الشكل الإدارى و المعوقات التى تواجه تسير العمل.

وأكد ضرورة متابعة حمامات السباحة بمراكز الشباب، وشدد على مراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من اسلاك كهرباء، ومياه، وأرضية، وصالات الأنشطة، وأغطية الصرف الصحي دآخل المنشآت، والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب.