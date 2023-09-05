ليلة ياسين التهامي في مهرجان القلعة.. إنشاد صوفي وجمهور من كل المحافظات

ليلة ساحرة جديدة من ليالى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث إبداع المنشد الشيخ ياسين التهامى فى تقديم التواشيح والابتهالات الدينية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى توافد من كل صوب واتجاه لحضور ليلة شيخ المنشدين، مرددين تواشيحه بصوت مرتفع، ومتفاعلين معه بشكل واضح، خلال الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فى رحاب مسرح المحكى عاش الجمهور أمسية روحانية من طراز خاص، حيث نجح ياسين التهامى فى خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عدداً من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الجمهور من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

عميد المنشدين: المهرجان من تراثنا الجميل.. وطُفت العالم بقصائد الصوفية

وقدّم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة، وكان أبرز حضور الحفل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى، والفنان عمرو رمزى.

وتحدّث «التهامى»، خلال تصريحات تليفزيونية فى حواره مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة الحياة: «الكلمة مهمة وخاصة الفصحى وهى السبب إنى أزور بلاد العالم، ولم أقدّم من قبل أى أنشودة باللغة العامية، لأنى تعلمت الفصحى ولم أُجد التعامل مع العامية، وهذا لا يقلل من استخدام اللغة العامية فى شىء»، موضحاً: «أحيانا تصلنى انتفاضة كلامية لا ترقى لمستوى الشعر، ولكنها مجرد أبيات فى المدح».

وتابع الشيخ ياسين التهامى: «من بعد 2011 بتابع الشاشة والتليفزيون من وقت للآخر للاطمئنان على البلاد، وبعد أيام كورونا كنت بختم الحفلات بالدعاء وإنى أوعّى الناس وأشدّد عليهم يكونوا حريصين، فهى حالة واحدة نحاول من خلالها توصيل الرسائل إلى الجمهور مباشرة».

وأضاف الشيخ ياسين التهامى عن حفله بمهرجان القلعة قائلاً: «القلعة من تراثنا الجميل، ولا بد من إقامة بعض الحفلات فى هذا المكان حتى نتعرف بصورة أكبر على بلدنا، والجمهور بالنسبة لى أهم شىء فى أى حفلة أقدمها للجمهور».

كما أطل المنشد الصاعد أحمد العمرى على جمهوره بأداء مجموعة من الأعمال الدينية الشهيرة، ولاقت استحساناً من الجميع، من بينها «رباه يا من أناجى، قلبى يحدثنى بأنك متلفى، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلى، صلِّ يا رب وسلم، مولاى إنى ببابك، قمر، المسك فاح»، إلى جانب عدد من مدائح التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.