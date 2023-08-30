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إسعاد يونس تنصر المرأة في أحدث ظهور.. «ملكة الكوميديا أجمل بنت في مصر»

كتب:

غادة شعبان
03:19 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
الإعلامية إسعاد يونس

الإعلامية إسعاد يونس

كعادتها خرجت الإعلامية إسعاد يونس، في إطلالة مبهرة حازت على استحسان الجمهور والمتابعين، بعد تصدرها غلاف عدد سبتمبر 2023 لمجلة «فوج» العربية، وبجوارها عنوان «ملكة الكوميديا»، لتنصر المرأة العربية، بمكياج بارز خاطف للأنظار، وأزياء استثنائية غير تقليدية لتفتح قلبها في حوار عن مشوارها الفني ومسيرتها.

حيث انهالت التعليقات عليها عقب نشر صورها، لمعرفة تفاصيل اللقاء والصور الفوتوغرافية التي ظهرت بها، يمكن متابعته من هنــــا.

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بقلم غادة شعبان